За неделю количество больных гриппом и ОРВИ в столице выросло на более чем 14% - КГГА

"В столице за 45-ю неделю 2020 года зарегистрировано 11 286 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 380,3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как детского, так и взрослого населения.

"Детей заболело - 4379 (рост на 13,3%), взрослых - 6907 (рост на 14,7%). В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 22,5% - зарегистрировано 2125 случаев. В медицинские учреждения за 45-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 34 - дети", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в столице за 44-ю неделю 2020 года зарегистрировано 9888 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость ниже базовой линии на 55,5%.