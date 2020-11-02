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У столиці за тиждень майже 10 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ

У столиці за тиждень майже 10 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 14479 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У столиці за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 888 хворих на грип та ГРВІ. Захворюваність нижча від базової лінії на 55,5%. Про це інформує пресслужба КМДА, передає УНН.

“У столиці за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9 888 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 55,5%. Наразі показник захворюваності становить 333,2”, — повідомили в КМДА.

Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення.

“Так, дітей захворіло — 3 864 (зниження на 22%), дорослих — 6 024 (зростання на 3%). У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні — 45,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% — зареєстровано 1 734 випадки. До медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 29 осіб, із них 15 — діти”, — йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, за 43-й тиждень 2020 року у столиці було зареєстровано 10 тис. 804 хворих на грип та ГРВІ.

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