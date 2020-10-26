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У Києві захворюваність на грип та ГРВІ за тиждень двічі нижча від базової лінії

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ за тиждень двічі нижча від базової лінії

Київ • УНН

 • 15865 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У столиці за 43-й тиждень 2020 року зареєстровано 10 тис. 804 хворих на грип та ГРВІ, що на 51,4% менше базової лінії захворювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“У столиці за 43-й тиждень 2020 року зареєстровано 10 тис. 804 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 51,4%. Наразі показник захворюваності становить 364,1. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 955 (зростання на 22,7%), дорослих – 5 849 (зростання на 44,5%)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у структурі захворюваності діти становлять 45,9%, а на попередньому тижні – 49,9%. Серед школярів захворюваність зросла на 18,6% – зареєстровано 2 492 випадки.

“До медичних закладів за 43-й тиждень госпіталізовано 35 осіб, із них 14 – діти”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні майже 349 тис. випадків COVID-19, за добу - 5 426.

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