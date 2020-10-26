В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю в два раза ниже базовой линии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В столице за 43-ю неделю 2020 года зарегистрировано 10 тыс. 804 больных гриппом и ОРВИ, что на 51,4% меньше базовой линии заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице за 43-ю неделю 2020 года зарегистрировано 10 тыс. 804 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 364,1. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 33,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 4955 (рост на 22,7%), взрослых - 5849 (рост на 44,5%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,9%, а на предыдущей неделе - 49,9%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6% - зарегистрировано 2492 случая.
"В медицинские учреждения за 43-ю неделю госпитализировано 35 человек, из них 14 - дети", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине почти 349 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5426.