В столице за неделю почти 10 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В столице за 44-ю неделю 2020 года зарегистрировано 9888 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость ниже базовой линии на 55,5%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В столице за 44-ю неделю 2020 года зарегистрировано 9888 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 55,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 333,2", - сообщили в КГГА.
Сообщается, что в целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения.
"Так, детей заболело - 3864 (снижение на 22%), взрослых - 6024 (рост на 3%). В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на предыдущей неделе - 45,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% - зарегистрировано 1734 случая. В медицинские учреждения за 44-ю неделю госпитализировано 29 человек, из них 15 - дети", - говорится в сообщении КГГА.
Напомним, за 43-ю неделю 2020 года в столице было зарегистрировано 10 тыс. 804 больных гриппом и ОРВИ.