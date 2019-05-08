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За тиждень державі повернуто землі вартістю майже 55 млн грн

За тиждень державі повернуто землі вартістю майже 55 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. За минулий тиждень органи прокуратури повернули державі землі вартістю майже 55 млн грн. Про це під час брифінгу повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.

"За минулий тиждень стороні публічного обвинувачення через судові інстанції з незаконного використання вдалося повернути державі та місцевим громадам понад 54 га вартістю майже 55 млн грн", - зазначив Лисенко.

Такі рішення, за його словами, були ухвалені щодо земель навчального закладу, промисловості, сільськогосподарського призначення, державної та комунальної власності, лісового та водного фондів.

Як зазначив Лисенко, державі повернули землі у Вінницькій, Волинській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі повернули державі землі водного фонду вартістю понад 45 млн грн.

Українські Національні Новини

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