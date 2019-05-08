За неделю государству возвращено земли стоимостью почти 55 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За прошедшую неделю органы прокуратуры вернули государству землю стоимостью почти 55 млн грн. Об этом во время брифинга сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
"За прошедшую неделю стороне публичного обвинения через судебные инстанции из незаконного использования удалось вернуть государству и местным общинам более 54 га стоимостью почти 55 млн грн", - отметил Лысенко.
Такие решения, по его словам, были приняты в отношении земель учебного заведения, промышленности, сельскохозяйственного назначения, государственной и коммунальной собственности, лесного и водного фондов.
Как отметил Лысенко, государству вернули земли в Винницкой, Волынской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Как сообщал УНН, в Днепре вернули государству земли водного фонда стоимостью свыше 45 млн грн.