За температури -5 багатоповерхівка може функціонувати максимум 24 години – експерт розповів, як уникнути негативних наслідків блекауту

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"За температури -5 без електроенергії і тепла багатоквартирний будинок може функціонувати 16-20 годин. Далі потрібно зливати воду і виїжджати або чимось догрівати будинки. При температурі -10 достатньо 14-16 годин для того, щоб усі системи життєдіяльності замерзли", – зазначив Попенко.

Але "самодіяльність" голів ОСББ і голів ЖЕКів може призвести до аварійної ситуації, коли третина міста може лишитися без комунікацій, тому всі дії на випадок повного знеструмлення мають бути повністю узгоджені. Саме хаос у комунальних службах призвів до катастрофи в Алчевську у 2006 році, коли через замерзлу воду в трубах місто повністю залишилося без опалення.

Він також розповів, за яких умов в Україні може відбутися блекаут, який триватиме тижнями.

"Коли було влучання на Луганщині в газову інфраструктуру, в газогін високого тиску, то область 5 місяців залишалася без газу. Те саме може статися, якщо російські війська будуть гатити, наприклад, по деяким трансформаторним підстанціям, і ми не матимемо можливості їх ремонтувати. В першу чергу це відноситься до тих, що знаходяться біля кордону. Тоді в даній ситуації область чи район можуть повністю залишитися без електроенергії на декілька місяців", – розповів Попенко.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупант не відмовився від своїх намірів заганяти Україну в блекаут.