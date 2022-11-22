При температуре -5 многоэтажка может функционировать максимум 24 часа – эксперт рассказал, как избежать негативных последствий блэкаута

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"При температуре -5 без электроэнергии и тепла многоквартирный дом может функционировать 16-20 часов. Далее нужно сливать воду и выезжать или чем-то догревать дома. При температуре -10 достаточно 14-16 часов для того, чтобы все системы жизнедеятельности замерзли", – отметил Попенко.

Но "самодеятельность" глав ОСМД и глав ЖЭКов может привести к аварийной ситуации, когда треть города может остаться без коммуникаций, поэтому все действия на случай полного обесточивания должны быть полностью согласованы. Именно хаос в коммунальных службах привел к катастрофе в Алчевске в 2006 году, когда из-за замерзшей воды в трубах город полностью остался без отопления.

Он также рассказал, при каких условиях в Украине может возникнуть блэкаут, который продлится неделями.

“Когда было попадание в Луганской области в газовую инфраструктуру, в газопровод высокого давления, то область 5 месяцев оставалась без газа. То же самое может произойти, если российские войска будут бить, например, по некоторым трансформаторным подстанциям, и у нас не будет возможности их ремонтировать. В первую очередь это относится к тем, которые находятся возле границы. Тогда в данной ситуации область или район могут полностью остаться без электроэнергии на несколько месяцев", – рассказал Попенко.

Напомним

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупант не отказался от своих намерений загонять Украину в блэкаут.