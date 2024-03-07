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За сам факт голосування на "виборах путіна" в окупації покарання не передбачене, але організатори мають відповідати – Лубінець

Київ • УНН

 • 26065 перегляди

Покарання за участь у псевдовиборах путіна на окупованих територіях законодавством України не передбачено, але організатори та агітатори мають бути притягнуті до відповідальності, вважає омбудсман Дмитро Лубінець.

За сам факт голосування на "виборах путіна" в окупації покарання не передбачене, але організатори мають відповідати – Лубінець

Відповідальність за участь громадян України у псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях України передбачена для організаторів та публічних агітаторів, а за голосування відповідальності не передбачено. Про це заявив Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що варто відрізняти осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів, та тих осіб, які були вимушені з’явитися та примусово проголосувати на так званих "виборах".

Лубінець уточнив, що особи, які беруть участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на ТОТ, чи ж публічно закликають до їхнього проведення, понесуть відповідальність. Їм загрожує обвинувачення у колабораційній діяльності, відповідно до Кримінального кодексу за статтею 111-1, ч.5.

Водночас чинне українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальності лише за факт участі, в тому числі примусової, у так званих "виборах", які готує рф на тимчасово окупованих територіях України.

Не варто забувати, що політика росії — жорстока та тоталітарна. Варто врахувати той факт, що "голосування" проводяться під дулами автоматів, а участь у таких "виборах" — питання виживання на ТОТ. Не забуваймо, найвища цінність для держави – це життя та здоров’я наших громадян!

- написав Лубінець.

Окупанти купують голоси пенсіонерів на "виборах" – Спротив05.03.24, 02:24 • 39543 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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