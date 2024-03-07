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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сам факт голосования на "выборах путина" в оккупации наказание не предусмотрено, но организаторы должны отвечать - Лубинец

За сам факт голосования на "выборах путина" в оккупации наказание не предусмотрено, но организаторы должны отвечать - Лубинец

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 16:03  •  10587 просмотра

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Наказание за участие в псевдовыборах путина на оккупированных территориях законодательством Украины не предусмотрено, но организаторы и агитаторы должны быть привлечены к ответственности, считает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ответственность за участие граждан Украины в псевдовыборах на временно оккупированных территориях Украины предусмотрена для организаторов и публичных агитаторов, а за голосование ответственности не предусмотрено. Об этом заявил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Он отметил, что следует отличать лиц, принимающих непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов, и тех лиц, которые были вынуждены появиться и принудительно проголосовать на так называемых "выборах".

Лубинец уточнил, что лица, участвующие в организации и проведении незаконных выборов или референдумов на ВОТ, или же публично призывающие к их проведению, понесут ответственность. Им грозит обвинение в коллаборационистской деятельности, согласно Уголовному кодексу по статье 111-1, ч.5.

В то же время действующее украинское законодательство не предусматривает уголовную или любую другую ответственность только за факт участия, в том числе принудительного, в так называемых "выборах", которые готовит рф на временно оккупированных территориях Украины.

Не стоит забывать, что политика россии - жестокая и тоталитарная. Стоит учесть тот факт, что "голосования" проводятся под дулами автоматов, а участие в таких "выборах" - вопрос выживания на ВОТ. Не забывайте, высшая ценность для государства - это жизнь и здоровье наших граждан!

- написал Лубинец.

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