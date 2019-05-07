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За рік в Україні утилізували понад 30 тис. т небезпечних продуктів

За рік в Україні утилізували понад 30 тис. т небезпечних продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Протягом минулого року працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснили утилізацію близько 31 тис. т небезпечних продуктів. Про це повідомив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Борис Кобаль у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними відомства, протягом минулого року в Україні інспектори Держпродспоживслужби не допустили до реалізації всього 31400,1 т небезпечної продукції тваринного походження, з яких 195,3 т направили на знезараження, близько 345 т були знешкоджені та 30860 т утилізовані.

При цьому у відомстві уточнили, що утилізація недоброякісної продукції відбувається на державних підприємствах, що входять до держпідприємства "Укрветсанзавод".

Нагадаємо, протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів.

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