За рік в Україні утилізували понад 30 тис. т небезпечних продуктів

За даними відомства, протягом минулого року в Україні інспектори Держпродспоживслужби не допустили до реалізації всього 31400,1 т небезпечної продукції тваринного походження, з яких 195,3 т направили на знезараження, близько 345 т були знешкоджені та 30860 т утилізовані.



При цьому у відомстві уточнили, що утилізація недоброякісної продукції відбувається на державних підприємствах, що входять до держпідприємства "Укрветсанзавод".



Нагадаємо, протягом минулого року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила 63 випадки завезення в Україну небезпечних об’єктів.