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За рік Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У 2018 році Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів. Про це заявив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

За рік Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів

"У 2018 році – 70 млн тонн врожаю, що є рекордом за всі роки незалежності України. Наша країна виробляє аграрної продукції на 850 млрд грн та експортувала на 18,6 млрд доларів тільки за 2018 рік", - зазначив Кубів.

За його словами, частка української продукції на ринках Європи збільшилася до 33,5%.

Як повідомляв УНН, експорт українських товарів у країни Європейського Союзу у минулому році зріс на 15%.

Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн.

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