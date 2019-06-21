За рік Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У 2018 році Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів. Про це заявив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"У 2018 році – 70 млн тонн врожаю, що є рекордом за всі роки незалежності України. Наша країна виробляє аграрної продукції на 850 млрд грн та експортувала на 18,6 млрд доларів тільки за 2018 рік", - зазначив Кубів.
За його словами, частка української продукції на ринках Європи збільшилася до 33,5%.
Як повідомляв УНН, експорт українських товарів у країни Європейського Союзу у минулому році зріс на 15%.
Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн.