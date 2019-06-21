За рік Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів

КИЇВ. 21 червня. УНН. У 2018 році Україна експортувала аграрних товарів на 18,6 млрд доларів. Про це заявив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.