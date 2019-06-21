За год Украина экспортировала аграрных товаров на 18,6 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В 2018 году Украина экспортировала аграрных товаров на 18,6 млрд долларов. Об этом заявил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году - 70 млн тонн урожая, что является рекордом за все годы независимости Украины. Наша страна производит аграрной продукции на 850 млрд грн и экспортировала на 18,6 млрд долларов только за 2018 год", - отметил Кубив.
По его словам, доля украинской продукции на рынках Европы увеличилась до 33,5%.
Как сообщал УНН, экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в прошлом году вырос на 15%.
Напомним, с начала текущего маркетингового года 2018/2019 экспорт Украины зерновых превысил 30 млн тонн.