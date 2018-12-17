За рік прикордонники оформили 13 мільйонів переміщень із ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Державній прикордонній службі оприлюднили статистику з перетинів кордону і лінії розмежування у 2018 році. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Усього з початку року прикордонники Донецько-Луганського регіонального управління оформили через лінію розмежування в КПВВ більше 13 мільйонів осіб (для порівняння — всього в пунктах пропуску через державний кордон України оформлено 78,5 мільйонів осіб)”, — йдеться у повідомленні.
З початку 2018 року під час несення служби прикордонні наряди виявили понад 1 тис. чужих, підроблених та недійсних документів, у 60 випадках вилучили зброю, вибухівку та боєприпаси, затримано більше 150 кг наркотичних речовин, припинено переміщення контрабандних товарів на понад 43 мільйони гривень.
Раніше в ООН назвали кількість загиблих мирних жителів на Донбасі за останні три місяці.
Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей. Пропуск громадян відбувається за перепустками через КПВВ.
Крім того, з АРК встановлено адміністративну межу. Це відбулось після 16 березня 2014 року, коли Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму.