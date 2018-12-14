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За рік Міноборони уклало контракт з понад 5 тис. резервістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За останній рік Міністерство оборони уклало контракт з 5 тис. резервістами. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Роман Туровець.

За рік Міноборони уклало контракт з понад 5 тис. резервістів

Відповідаючи на питання кореспондента скільки резервістів вже вирішили укласти контракти зі Збройними силами Роман Туровець відповів: "У період за 2018 рік, 5 тисяч осіб уклали контракт з Міноборони".

Як повідомляв УНН, з 3-го грудня розпочався цикл масштабних заходів зі зборів резервістів та військовозобов’язаних.

Водночас, наголосили в Управлінні, заходи мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних Сил України призиватимуться не лише ті особи які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування Збройних сил України.

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