За год Минобороны заключило контракт с более 5 тыс. резервистов

Отвечая на вопрос корреспондента сколько резервистов уже решили заключить контракты с Вооруженными силами Роман Туровец ответил: "В период с 2018 года, 5000 человек заключили контракт с Минобороны".



Как сообщал УНН, с 3 декабря начался цикл масштабных мероприятий по сборам резервистов и военнообязанных.



В то же время, отметили в Управлении, меры мобилизации проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных сил Украины.

