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За рік ми очікуємо, що ціна на газ для кінцевих споживачів зросте приблизно на 10% - НБУ

Київ • УНН

 • 14731 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. НБУ очікує, що за рік ціна на газ для кінцевих споживачів зросте приблизно на 10%. Про це під час прессбрифінгу заявив заступника голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Якщо говорити про прямий перенос на споживчі ціни, то загалом, звичайно ж, що за результатами цього року, ми сильного переносу не бачимо, через те, що був запроваджений механізм річних контрактів. Загалом, за рік, рік ми очікуємо, що ціна на газ для кінцевих споживачів зросте приблизно на 10%. Це буде мати вплив в загальний індекс споживчих цін близько 0,2 в.п.”, — заявив Ніколайчук.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що також будуть непрямі ефекти, пов’язані з підвищенням цін на опалення та гарячу воду, що дасть такий самий ефект — 0,2 в.п.

Доповнення

До слова, річні базові ціни на газ у вересні залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани четвертий місяць поспіль.

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