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Тарифи на газ та електроенергію у вересні: що змінилося для українців

Київ • УНН

 • 100058 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Річні базові ціни на газ у вересні залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани четвертий місяць поспіль. Про це свідчать дані моніторингу “Газправди”, пише УНН.

Деталі

Газопостачальні компанії опублікували вересневі цінники на “блакитне паливо” для побутових споживачів (населення). Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна “блакитного палива” у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр), а також ГК Нафтогаз України (7,96 грн за кубометр).

Найвищі ж цінники на газ — 13,5 грн за куб — встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Проте загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Ціни на світло

Кабінет міністрів України ухвалив рішення не змінювати з 1 вересня 2021 року тариф на електроенергію для населення і залишити його без змін на рівні 1,68 гривні за 1кВт·год. Це буде останній місяць з одним фіксованим тарифом для всього населення України.

Відповідно до постанови КМУ від від 11 серпня 2021 р. № 859 встановлено нові тарифи на електричну енергію для побутових споживачів, які вступлять в дію з 1 жовтня 2021 року і діятимуть по 30 квітня 2022 р. включно:

  • до 250 кВт·год на місяць (включно) ціна становитиме 1,44 грн за 1 кВт·год (з урахуванням податку на додану вартість);
  • при споживанні понад 250 кВт·год на місяць ціна становитиме 1,68 грн за 1 кВт·год (з урахуванням податку на додану вартість) за обсяг споживання понад 250 кВт·год.

Нагадаємо

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” встановила на вересень ціну на газ для споживачів, які отримують блакитне паливо від постачальника “останньої надії” (ПОН), — 12 грн за куб. м (з ПДВ).

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