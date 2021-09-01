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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Тарифы на газ и электричество в сентябре: что поменялось для украинцев

Тарифы на газ и электричество в сентябре: что поменялось для украинцев

Киев  •  УНН

 • 100052 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Годовые базовые цены на газ в сентябре остаются стабильными и значительно выгоднее месячные тарифные планы четвертый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Газправды”, пишет УНН.

Детали

Газоснабжающие компании опубликовали сентябрьские ценники на “голубое топливо” для бытовых потребителей (населения). По-прежнему, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена “голубого топлива” в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), евод Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также ГК Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр).

Самые же ценники на газ — 13,5 грн за куб — установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр.

Цени на свет

Кабинет министров Украины принял решение не менять с 1 сентября 2021 тариф на электроэнергию для населения и оставить его без изменений на уровне 1,68 гривны за 1 кВт · ч. Это будет последний месяц с одним фиксированным тарифом для всего населения Украины.

Согласно постановлению КМУ от от 11 августа 2021 № 859 установлены новые тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые вступят в силу с 1 октября 2021 и будут действовать по 30 апреля 2022 включительно:

  • до 250 кВт · ч в месяц (включительно) цена составит 1,44 грн за 1 кВт · ч (с учетом налога на добавленную стоимость);
  • при потреблении более 250 кВт · ч в месяц цена составит 1,68 грн за 1 кВт · ч (с учетом налога на добавленную стоимость) за объем потребления свыше 250 кВт · ч.

Напомним

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” установила на сентябрь цену на газ для потребителей, которые получают голубое топливо от поставщика “последней надежды” (ПОН) — 12 грн за куб. м (с НДС).

Украинские Национальные Новости

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