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За год мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей возрастет примерно на 10% - НБУ

За год мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей возрастет примерно на 10% - НБУ

Киев  •  УНН

 • 14727 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. НБУ ожидает, что за год цена на газ для конечных потребителей возрастет примерно на 10%. Об этом во время пресс-брифинга заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если говорить о прямом переносе на потребительские цены, то в целом, конечно же, что по результатам этого года, мы сильного переноса не видим, потому, что был введен механизм годовых контрактов. В общем, за год, год мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей возрастет примерно на 10%. Это будет иметь влияние в общий индекс потребительских цен около 0,2 п.п.”, — заявил Николайчук.

Детали

В частности, он отметил, что также будут косвенные эффекты, связанные с повышением цен на отопление и горячую воду, что даст такой же эффект — 0,2 п.п.

Дополнение

К слову, годовые базовые цены на газ в сентябре остаются стабильными и значительно выгоднее месячные тарифные планы четвертый месяц подряд.

Украинские Национальные Новости

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