За рік куряче філе подешевшало на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За рік в Україні серед усіх видів м'яса подешевшала лише курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, куряче філе впало в ціні на 12%, вартість свинини зросла на 4,5%. Досить суттєво зросла в ціні яловичина – на 8,2%.
Курятина залишається найдоступнішим видом м'яса. 1 кг курячого філе можна придбати за 92,06 грн, 1 кг свинини – за 116,7 грн, 1 кг яловичини – за 138,07 грн.
Нагадаємо, в Україні продажі курятини збільшилися на 20%. Найбільший виробник - компанія МХП (Наша Ряба) також збільшив виробництво, знизивши при цьому ціни на продукцію. Середня ціна на курятину склала 34,41 грн/кг.
Раніше УНН повідомляв, що ціни на курятину в Україні на 30% нижчі, ніж в ЄС.