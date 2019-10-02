За п'ять років в російську армію призвали майже 19 тисяч кримчан - правозахисник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Починаючи з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов, передає УНН.
"Цієї осені починається вже восьма хвиля призову в російську армію. За попередні кампанії, за нашими даними, було призвано 18 900 осіб. Поки воєнкоми не озвучили нові цифри, але очікується приблизно 3,5 тисячі", – сказав Сєдов.
Як відомо, Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму.
Зазначається, що прокуратура АР Крим просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.
Нагадаємо, підконтрольний Росії “парламент” Криму призначив Юрія Гоцанюк на посаду глави уряду.