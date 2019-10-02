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За пять лет в российскую армию призвали почти 19 тысяч крымчан - правозащитник

Киев • УНН

 • 8629 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Начиная с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тысячи крымчан. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает УНН.

За пять лет в российскую армию призвали почти 19 тысяч крымчан - правозащитник

"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18 900 человек. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается примерно 3,5 тысячи", - сказал Седов.

Как известно, Киев требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыму.

Отмечается, что прокуратура АР Крым просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Напомним, подконтрольный России "парламент" Крыма назначил Юрия Гоцанюка на пост главы правительства.

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