В окупованому Криму призначили нового "прем'єр-міністра"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії “парламент” Криму призначив Юрія Гоцанюк на посаду глави уряду. Рішення було прийнято на позачерговій сесії “парламенту” 1 жовтня, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Кандидатуру Гоцанюк підтримали одноголосним голосуванням.
У понеділок, 30 вересня, Аксьонов вирішив відмовитися від суміщення посад “глави” Криму і “керівника уряду” і вніс на розгляд парламенту окупантів Криму відповідне рішення про розділення повноважень.
20 вересня на сесії “кримського парламенту” Аксьонова переобрали на новий п’ятирічний термін “главою” Криму.
Гоцанюк з 2016 року обіймав посаду заступника так званого “голови Радміну” Криму. До російської анексії Криму був головою Нижньогірської та Першотравневої райдержадміністрацій. Має почесні звання “Заслужений працівник сільського господарства України” та “Заслужений працівник місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим”.
Як писав УНН, помер експрезидент Криму Мєшков.