В оккупированном Крыму назначили нового "премьер-министра"

Кандидатуру Гоцанюка ​поддержали единогласным голосованием.

В понедельник, 30 сентября, Аксенов решил отказаться от совмещения должностей “главы” Крыма и “руководителя правительства” и внес на рассмотрение парламента оккупантов Крыма соответствующее решение о разделении полномочий.

20 сентября на сессии “крымского парламента” Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок “главой” Крыма.

Гоцанюк с 2016 года занимал должность заместителя так называемого “председателя Совмина” Крыма. До российской аннексии Крыма был председателем Нижнегорской и Первомайской райгосадминистраций. Имеет почетные звания “Заслуженный работник сельского хозяйства Украины” и “Заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым”.

Как писал УНН, умер экс-президент Крыму Мешков.