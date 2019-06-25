За п’ять років Україна експортувала понад 100 бойових танків

Так, з 2014 по 2018 Україна експортувала 107 бойових танків.



Зокрема, у 2014 році Україна експортувала 23 бойових танків Т-72: 11 – в Ефіопію та 12 – у Нігерію.



Наступного року було експортовано 20 бойових танків: 4 танки Т-72 – в Ефіопію, 11 танків Т-72М1 – у Нігерію, 5 БМ "Оплот" – у Таїланд.



У 2016 році Україна збільшила експорт бойових танків до 35 одиниць. Так, до Демократичної Республіки Конго було експортовано 25 танків Т-64БВ-1, а також 10 БМ "Оплот" експортували у Таїланд.



Крім того, у Таїланд у 2017 році було експортовано 16 БМ "Оплот", а минулого року – 13 БМ "Оплот".



Нагадаємо, українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64.



