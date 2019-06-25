За пять лет Украина экспортировала более 100 боевых танков

Так, с 2014 по 2018 Украина экспортировала 107 боевых танков.



В частности, в 2014 году Украина экспортировала 23 боевых танков Т-72: 11 - в Эфиопию и двенадцать в Нигерию.



В следующем году было экспортировано 20 боевых танков: 4 танка Т-72 - в Эфиопию, 11 танков Т-72М1 - в Нигерию, 5 БМ "Оплот" - в Таиланд.



В 2016 году Украина увеличила экспорт боевых танков до 35 единиц. Так, в Демократическую Республику Конго было экспортировано 25 танков Т-64БВ-1, а также 10 БМ "Оплот" экспортировали в Таиланд.



Кроме того, в Таиланд в 2017 году было экспортировано 16 БМ "Оплот", а в прошлом году - 13 БМ "Оплот".



Напомним, украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64.



