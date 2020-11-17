За програмою “Доступні кредити 5-7-9%” уклали угод на понад 13 млрд грн

“Від моменту старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” уповноважені банки вже видали 5 594 позик на загальну суму в 13,134 млрд грн. З них 9,412 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,500 млрд підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,222 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%. За останній тиждень уповноважені банки видали 477 кредитів на загальну суму в 963 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 63%, тобто 610 мільйонів гривень, від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 15% - 143 мільйони гривень – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 22% - 211 мільйонів гривень.

Нагадаємо, українці почали більше брати гривневі кредити в банках.