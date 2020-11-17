По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили сделок на более чем 13 млрд грн

"С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5594 займов на общую сумму в 13,134 млрд грн. Из них 9,412 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,500 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,222 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%. За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 477 кредитов на общую сумму в 963 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 63%, то есть 610 миллионов гривен, от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 15% - 143 миллиона гривен - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 22% - 211 миллионов гривен.

Напомним, украинцы стали больше брать гривневые кредиты в банках.