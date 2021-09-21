За привласнення понад 13 млн грн на закупівлі медвиробів у Києві судитимуть групу посадовців КМДА

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Серед обвинувачених – колишні та діючі посадові особи департаменту. Фігуранти закупили медичні вироби та засоби особистої гігієни за завищеними цінами. При цьому цінова надбавка склала 106%. За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Викрили злочинну діяльність групи оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. За даними слідства, організував «схему» привласнення бюджетних коштів колишній директор Департаменту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У спільники взяв шістьох своїх підлеглих – заступників, начальника відділу, завідувача сектору, головного спеціаліста та уповноваженого з питань закупівель. Частина із них – діючі працівники. Кожен з учасників «схеми» виконував свою роль: координація дій, забезпечення підпису під договорами, розробка «потрібної» тендерної документації.

Як повідомляють правоохоронці, полягала «схема» у наступному: за результатами відкритих торгів посадовці уклали ряд договорів із підконтрольним підприємством про постачання медичних виробів та засобів особистої гігієни за завищеними цінами. При цьому цінова надбавка склала 106%, чим бюджету Києва було завдано 13,6 млн грн збитків. Отримані кошти розподілили між усіма учасниками угруповання.

У травні цього року слідчі слідчого управління столичної поліції повідомили про підозру організатору та шістьом учасникам угруповання. Учора, 20 вересня, за погодженням із Київською міською прокуратурою обвинувальний акт стосовно сімох осіб скеровано до суду. Їм інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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