За присвоение более 13 млн грн на закупках медизделий в Киеве будут судить группу должностных лиц КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. За хищение 13,6 млн гривен на закупках медизделий будут судить действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение МВД.
Детали
Среди обвиняемых — бывшие и действующие должностные лица департамента. Фигуранты закупили медицинские изделия и средства личной гигиены по завышенным ценам. При этом ценовая надбавка составила 106%. За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Разоблачили преступную деятельность группы оперативники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями. По данным следствия, организовал “схему” присвоения бюджетных средств бывший директор Департамента исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). В сообщники взял шестерых своих подчиненных — заместителей, начальника отдела, заведующего сектором, главного специалиста и уполномоченного по вопросам закупок. Часть из них — действующие работники. Каждый из участников “схемы” выполнял свою роль: координация действий, обеспечение подписи под договорами, разработка “нужной” тендерной документации.
Как сообщают правоохранители, заключалась “схема” в следующем: по результатам открытых торгов чиновники заключили ряд договоров с подконтрольным предприятием о поставке медицинских изделий и средств личной гигиены по завышенным ценам. При этом ценовая надбавка составила 106%, чем бюджет Киева было нанесено 13,6 млн грн убытков. Полученные средства были распределены между всеми участниками группировки.
В мае этого года следователи следственного управления столичной полиции сообщили о подозрении организатору и шести участникам группировки. Вчера, 20 сентября, по согласованию с Киевской городской прокуратурой обвинительный акт в отношении семи человек направлены в суд. Им инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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