За попередню добу на півдні України військовослужбовці знищили 46 рашистів та 10 одиниць техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Оперативне командування “Південь” підсумувало втрати ворога за попередню добу на півдні України: 46 рашистів та 10 одиниць техніки окупантів. Про це інформує УНН.
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“В підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 рашистів, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата “Гіацинт“, 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки”, — підсумували в командуванні.
Деталі
Українськими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами — в районі Олександрівки.
В командуванні зазначили, що на Одещині продовжується розгін фейкових повідомлень про скупчення військової техніки в районі славнозвісної Чумки. Не отримавши жаданого від “фейкової холери”, міноборони росії марно намагається залякати одеситів чумою.
“Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму “зхудло“ до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування”, — повідомили в ОК “Південь”.
Нагадаємо
Рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного.