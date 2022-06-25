За попередню добу на півдні України військовослужбовці знищили 46 рашистів та 10 одиниць техніки окупантів

Цитата

“В підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 рашистів, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата “Гіацинт“, 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки”, — підсумували в командуванні.

Деталі

Українськими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами — в районі Олександрівки.

В командуванні зазначили, що на Одещині продовжується розгін фейкових повідомлень про скупчення військової техніки в районі славнозвісної Чумки. Не отримавши жаданого від “фейкової холери”, міноборони росії марно намагається залякати одеситів чумою.

“Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму “зхудло“ до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування”, — повідомили в ОК “Південь”.

Нагадаємо

Рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного.