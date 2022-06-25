За предыдущие сутки на юге Украины военнослужащие уничтожили 46 рашистов и 10 единиц техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Оперативное командование “Юг” подытожило потери врага за предыдущие сутки на юге Украины: 46 рашистов и 10 единиц техники оккупантов. Об этом информирует УНН.
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“В итоге подтвержденные потери противника за сутки составляют 46 рашистов, крупнокалиберная 152-миллиметровая пушка “Гиацинт“, 2 танки Т-72 и 7 единиц другой бронированной техники”, — подытожили в командовании .
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Украинскими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами — в районе Александровки.
В командовании отметили, что в Одесской области продолжается разгон фейковых сообщений о скоплении военной техники в районе знаменитой Чумки. Не получив вожделенного от “фейковой холеры”, минобороны россии тщетно пытается запугать одесситов чумой.
“Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма “похудела“ до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля. Другие укрылись в пунктах базирования”, — сообщили в ОК “Юг”.
Напомним
Рашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного.