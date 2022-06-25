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ОК "Південь": рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного

ОК "Південь": рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного

Київ • УНН

 • 113736 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного. Про це інформує УНН.

Цитата

“Наявними силами з напрямку Високопілля рашисти двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного. Успіху не мали. Втративши 2 танки, 4 броньованих машини та помноживши 19 на 200, ворог відступив”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в командуванні, після ракетного удару ранком по передмістю Миколаєва, з важкої ствольної артилерії та ракетного комплексу “Точка-У”, з напрямку окупованих територій Херсонщини, встановлено, що втрат та постраждалих нема, але виробничій інфраструктурі завдано суттєвої шкоди.

В Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Ввечері, із застосуванням ворожої стратегічної авіації з напрямку окупованої Херсонщини було атаковано Криворізький район. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Пошкоджено сільськогосподарську техніку, критичних руйнувань та людських втрат, попередньо, немає.

"На Миколаївщині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні “Орлани—10”. Ще одна “пташка-розвідниця” заземлена безповоротно", - додали в командуванні

Нагадаємо

В Донецькій області російські окупанти за 24 червня вбили 5 мирних жителів, ще 4 людини дістали поранення.

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