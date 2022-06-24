Донеччина: росіяни вбили 5 мирних жителів, ще 4 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Донецькій області російські окупанти за 24 червня вбили 5 мирних жителів, ще 4 людини дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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«За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Райгородку, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці. Ще 4 людини сьогодні дістали поранення», - написав Кириленко.
Деталі
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли пляж на озері у Донецькій області, одна людина загинула, серед поранених - шестеро дітей.