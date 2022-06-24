Донецкая область: россияне убили 5 мирных жителей, еще 4 – ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Донецкой области российские оккупанты за 24 июня убили 5 мирных жителей, еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«За 24 июня россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Райгородке, 2 в Старом Караване и 1 в Константиновке. Еще 4 человека сегодня получили ранения», – написал Кириленко.
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Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли пляж на озере в Донецкой области, один человек погиб, среди раненых - шестеро детей.