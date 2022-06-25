ОК "Юг": рашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного. Об этом информирует УНН.
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“Наличными силами из направления Высокополья рашисты дважды попытались восстановить утраченное положение в районе Потемкиного. Удачи не имели. Потеряв 2 танка, 4 бронированных машины и умножив 19 на 200, враг отступил”, — говорится в сообщении.
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Как отметили в командовании, после ракетного удара утром по предместьям Николаева, из тяжелой ствольной артиллерии и ракетного комплекса “Точка-У”, с направления оккупированных территорий Херсонщины установлено, что потерь и пострадавших нет, но производственной инфраструктуре нанесен существенный ущерб.
В Бериславском районе Херсонщины враг совершил внезапный авиационный налет вертолетами, выпустив 6 неуправляемых ракет. Существенных разрушений и пострадавших нет.
Вечером, с применением вражеской стратегической авиации с направления оккупированной Херсонщины был атакован Криворожский район. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, одна попала в сельскохозяйственные угодья на окрестности Нововоронцовки. Повреждена сельскохозяйственная техника, критические разрушения и человеческие потери, предварительно, нет.
"На Николаевщине враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные “Орланы—10”. Еще одна “птичка-разведчица” заземлена безвозвратно", - добавили в командовании
Напомним
В Донецкой области российские оккупанты за 24 июня убили 5 мирных жителей, еще 4 человека получили ранения.