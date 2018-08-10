За півроку в Україні зареєстрували майже 2 тисячі нових випадків наркотичної залежності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За перше півріччя 2018 року в Україні зафіксовано 1948 нових випадків наркотичної залежності. Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомило у відповідь на запит УНН.
Згідно з даними МОЗ, за перше півріччя 2018 року було зареєстровано 1948 нових випадків наркотичної залежності. За аналогічний період 2017 року було зафіксовано 1999 нових подібних випадків.
Також повідомляється, що у 2018 році було зафіксовано 13 941 новий випадок хронічного алкоголізму, в той час як у 2017 році таких випадків було 13 186.
Крім того, у цьому році було зафіксовано 1187 нових випадків захворювання на гострі психотичні алкогольні розлади. У 2017 році таких випадків було 1082.
Нагадаємо, в Україні за останні п'ять років вдвічі зменшилася кількість злочинів, скоєних під дією алкоголю. Найчастіше під дією алкоголю люди скоюють злочини проти власності. Всього за останні п’ять років таких злочинів сталося — 54 тисяч 231.
На другому місці — злочини проти життя та здоров’я людини — 41 тисяча 915, на третьому — злочини проти безпеки руху (в тому числі ДТП, вчинені в стані алкогольного сп’яніння) — 9 тисяч 122.