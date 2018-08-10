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За полгода в Украине зарегистрировали почти 2 тыс. новых случаев наркотической зависимости

Киев • УНН

 • 26004 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. За первое полугодие 2018 года в Украине зафиксировано 1948 новых случаев наркотической зависимости. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило в ответ на запрос УНН.

За полгода в Украине зарегистрировали почти 2 тыс. новых случаев наркотической зависимости

Согласно данным Минздрава, за первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 1948 новых случаев наркотической зависимости. За аналогичный период 2017 было зафиксировано 1999 новых подобных случаев.

Также сообщается, что в 2018 году был зафиксирован 13 941 новый случай хронического алкоголизма, в то время как в 2017 году таких случаев было 13 186.

Кроме того, в этом году было зафиксировано 1187 новых случаев заболевания острыми психотическими алкогольными расстройствами. В 2017 году таких случаев было 1082.

Напомним, в Украине за последние пять лет вдвое уменьшилось количество преступлений, совершенных под действием алкоголя. Чаще всего под действием алкоголя люди совершают преступления против собственности. Всего за последние пять лет таких преступлений произошло - 54 тысяч 231.

На втором месте - преступления против жизни и здоровья человека - 41 тыс. 915, на третьем - преступления против безопасности движения (в том числе ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения) - 9 тыс. 122.

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