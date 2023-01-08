За пів року може з'явитися правова база для конфіскації заморожених активів рф - віцепрем'єр

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"В Україні в команді Генерального прокурора створена група, яка напрацьовує єдиний алгоритм. Але лідером у цьому процесі є також Європейський Союз, який об’єднує 27 країн, і майже у кожній країні є певна частина власності, яка заморожена в рамках санкцій. Тому це має бути скоординований механізм, - сказала Сетфанішина. - Готується правова рамка. На сьогодні в рамках "Групи семи" сформоване розуміння, що це має бути скоординований процес. Я очікую, що протягом найближчого півріччя буде сформована юридична база для такого рішення, і на майданчику Європейської комісії цей блок, який стосується конфіскації, буде частиною процесу відновлення".

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Урядовиця додала, що "створюються відповідні фонди, де ці кошти також можуть акумулюватись і спрямовуватись на поточні і післявоєнні відновлення нашої держави".

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В Україні планують спрямувати конфісковані у банків рф 17 млрд грн на відновлення житла.