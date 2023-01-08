За полгода может появиться правовая база для конфискации замороженных активов рф - вице-премьер

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"В Украине в команде Генерального прокурора создана группа, которая нарабатывает единый алгоритм. Но лидером в этом процессе является также Европейский Союз, который объединяет 27 стран, и почти в каждой стране есть определенная часть собственности, которая заморожена в рамках санкций. Поэтому это должен быть скоординированный механизм, - сказала Сетфанишина. - Готовится правовая рамка. На сегодня в рамках "Группы семи" сформировано понимание, что это должен быть скоординированный процесс. Я ожидаю, что в течение ближайшего полугодия будет сформирована юридическая база для такого решения, и на площадке Европейской комиссии этот блок, который касается конфискации, будет частью процесса восстановления".

Детали

Чиновница добавила, что "создаются соответствующие фонды, где эти средства также могут аккумулироваться и направляться на текущие и послевоенные восстановления нашего государства".

Напомним

В Украине планируют направить конфискованные у банков рф 17 млрд грн на восстановление жилья.