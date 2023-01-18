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За підтримки МХП у гімназії на Вінниччині вперше за майже 50 років оновили харчоблок

Київ • УНН

 • 1494450 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Бирлівській гімназії, що на Вінниччині, за підтримки компанії МХП оновили харчоблок: зробили капітальний ремонт та встановили нове обладнання. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН.

За підтримки МХП у гімназії на Вінниччині вперше за майже 50 років оновили харчоблок

Деталі

Такого оновлення це приміщення не зазнавало від початку будівництва школи, а це майже 50 років. Застаріле обладнання завдавало клопоту кухарям під час приготування їжі. Відсутність належних умов праці призводило до малого асортименту меню.

Цитата

“Харчування у навчальних закладах освіти має велике значення. Діти ростуть, активно рухаються, мають отримувати відповідну кількість калорій – гарно харчуватися. Обов’язково мають бути перші страви та «гаряче» харчування. Кухарям доводилося нелегко: старі плити, незручна підлога. Ми вирішили піти їм на зустріч і разом із нашим Фондом "МХП-Громаді" профінансували такий проєкт”, - розповів регіональний директор ВП Бершадь ПрАТ “Зернопродукт МХП” Олексій Суховітрук.

Додамо

На реалізацію проєкту було виділено 100 тисяч гривень. За ці кошти вдалося зробити капітальний ремонт приміщення: облицювання стін плиткою, здійснити монтаж та заміну сантехніки, мийок, дверей, вікон.

До ініціативи також долучилися й інші спонсори. Відтак загальна вартість проєкту склала 158 тис. грн.

Відкриття харчоблоку стало святом для учнів та вчителів школи. Вони підготували урочисту програму з цієї нагоди. До того ж директорка закладу Катерина Шарко презентувала усім присутнім нове меню за проєктом Євгена Клопотенка.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав 3 бензинові генератори для навчальних закладів Сумщини.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

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