При поддержке МХП в гимназии в Винницкой области впервые за почти 50 лет обновили пищеблок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Бирловской гимназии, что в Винницкой области, при поддержке компании МХП обновили пищеблок: сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Зернопродукт МХП", передает УНН.
Детали
Такого обновления это помещение не видело с начала строительства школы, а это почти 50 лет. Устаревшее оборудование доставляло хлопот поварам во время приготовления пищи. Отсутствие надлежащих условий труда приводило к малому ассортименту меню.
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“Питание в учебных заведениях образования имеет большое значение. Дети растут, активно двигаются, должны получать соответствующее количество калорий — хорошо питаться. Обязательно должны быть первые блюда и „горячее“ питание. Поварам приходилось нелегко: старые плиты, неудобный пол. Мы решили пойти им на встречу и вместе с нашим Фондом „МХП-Громаді“ профинансировали такой проект”, — рассказал региональный директор ОП Бершадь ЧАО “Зернопродукт МХП” Алексей Суховитрук.
Добавим
На реализацию проекта было выделено 100 тысяч гривен. За эти средства удалось сделать капитальный ремонт помещения: облицевать стены плиткой, осуществить монтаж и замену сантехники, моек, дверей, окон.
К инициативе также присоединились и другие спонсоры. Поэтому общая стоимость проекта составила 158 тыс. грн.
Открытие пищеблока стало праздником для учеников и учителей школы. Они подготовили торжественную программу по этому случаю. К тому же директор заведения Екатерина Шарко представила всем присутствующим новое меню по проекту Евгения Клопотенко.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрел 3 бензиновых генератора для учебных заведений Сумщины.
Справка
“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.