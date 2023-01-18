При поддержке МХП в гимназии в Винницкой области впервые за почти 50 лет обновили пищеблок

Детали

Такого обновления это помещение не видело с начала строительства школы, а это почти 50 лет. Устаревшее оборудование доставляло хлопот поварам во время приготовления пищи. Отсутствие надлежащих условий труда приводило к малому ассортименту меню.

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“Питание в учебных заведениях образования имеет большое значение. Дети растут, активно двигаются, должны получать соответствующее количество калорий — хорошо питаться. Обязательно должны быть первые блюда и „горячее“ питание. Поварам приходилось нелегко: старые плиты, неудобный пол. Мы решили пойти им на встречу и вместе с нашим Фондом „МХП-Громаді“ профинансировали такой проект”, — рассказал региональный директор ОП Бершадь ЧАО “Зернопродукт МХП” Алексей Суховитрук.

Добавим

На реализацию проекта было выделено 100 тысяч гривен. За эти средства удалось сделать капитальный ремонт помещения: облицевать стены плиткой, осуществить монтаж и замену сантехники, моек, дверей, окон.

К инициативе также присоединились и другие спонсоры. Поэтому общая стоимость проекта составила 158 тыс. грн.

Открытие пищеблока стало праздником для учеников и учителей школы. Они подготовили торжественную программу по этому случаю. К тому же директор заведения Екатерина Шарко представила всем присутствующим новое меню по проекту Евгения Клопотенко.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрел 3 бензиновых генератора для учебных заведений Сумщины.

Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.