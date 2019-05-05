За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано 14 осіб

КИЇВ. 5 травня. УНН. У Минулої доби, 4 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил за підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації було затримано та передано до правоохоронних органів 14 осіб. Про це повідомляє пресс-центр ООС у Facebook, передає УНН.