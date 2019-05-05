За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Минулої доби, 4 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил за підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації було затримано та передано до правоохоронних органів 14 осіб. Про це повідомляє пресс-центр ООС у Facebook, передає УНН.
“За минулу добу представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил виявили та припинили 577 адміністративних правопорушень та розкрили п’ять злочинів. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 14 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією пресс-центру, минулої доби прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил було виявлено та вилучено матеріальних цінностей із ознаками контрабанди на загальну суму понад 22 тисячі гривень.
Як повідомляв УНН, з початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два ворожі обстріли.