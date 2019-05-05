У районі проведення ООС ворог вже двічі обстріляв українські позиції

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КИЇВ. 5 травня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Від початку доби станом на 12:00 сьогодні зафіксовано поки що два факти відкриття вогню з боку противника, без застосування артилерії і мінометів”, — сказав речник Міноборони.

З його слів, о пів на першу ночі російсько-окупаційні війська упродовж сорока хвилин вели вогонь в бік українських позицій в районі Новоолександрівки, із застосуванням озброєння БМП та гранатометів різних систем. Вогонь вівся з боку н.п. Калинове-Борщувате.

У відповідь українські захисники відкрили вогонь на ураження з аналогічної зброї.

Одночасно з цим противник здійснив короткочасний обстріл зі стрілецької зброї опорних пунктів Об’єднаних сил неподалік с. Лебединське,що на Донецькому напрямку. Вогонь вівся зі сторони окупованої Саханки.

“Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 4 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

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