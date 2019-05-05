В районе проведения ООС враг уже дважды обстрелял украинские позиции

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КИЕВ. 5 мая. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два враждебных обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С начала суток по состоянию на 12:00 сегодня зафиксировано пока два факта открытия огня со стороны противника, без применения артиллерии и минометов", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, в половине первого ночи российско-оккупационные войска в течение сорока минут вели огонь в сторону украинских позиций в районе Новоалександровки, с применением вооружения БМП и гранатометов различных систем. Огонь велся со стороны н.п.Калиново-Борщеватое.

В ответ украинские защитники открыли огонь на поражение из аналогичного оружия.

Одновременно с этим противник совершил кратковременный обстрел из стрелкового оружия опорных пунктов Объединенных сил неподалеку с. Лебединский, что на Донецком направлении. Огонь велся со стороны оккупированной Саханка.

"Потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет", - добавил он.

Как сообщал УНН, 4 мая боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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