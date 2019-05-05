По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В прошедшие сутки, 4 мая в районе проведения операции Объединенных сил по подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации был задержан и передан в правоохранительные органы 14 человек. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает УНН.
"За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 577 административных правонарушений и раскрыли пять преступлений. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы 14 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-центра, за минувшие сутки пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил было обнаружено и изъято материальных ценностей с признаками контрабанды на общую сумму более 22 000 гривен.
Как сообщал УНН, с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два враждебные обстрелы.