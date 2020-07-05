За онлайн-торгівлю алкоголем у Таїланді садитимуть до в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Уряд Таїланду анонсував введення заборони на онлайн-продаж алкоголю, передає УНН із посиланням на thejakartapost.
Мета ініціативи - боротьба з купівлею алкогольних напоїв неповнолітніми. Сьогодні у Таїланді дозволено купувати алкоголь людям, які досягли віку 20 років.
У стаціонарних точках реалізації спиртних напоїв неповнолітні не можуть придбати спиртні напої, так як для цього потрібно показати продавцеві паспорт.
У той же час, через інтернет йде масовий збут алкогольних напоїв без вікових обмежень і попередніх запитів необхідних документів.
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"З моменту появи COVID-19 у нашій країні онлайн-продажі алкогольних напоїв збільшилися, і відстежити вік або місце розташування покупця неможливо", - коментують у міністерстві охорони здоров'я.
Заборона набуде чинності зовсім скоро. Недотримання нововведень загрожує штрафом у розмірі 320 доларів, а також тюремним ув'язненням терміном до 6 місяців.
Як повідомлялося в УНН, у Литві скасували заборону на розпиття алкогольних коктейлів на пляжах.
Нагадаємо, за чотири місяці українці витратили на алкогольні напої понад 13 млрд грн. При цьому, наші споживачі надають перевагу алкоголю саме вітчизняного виробництва.