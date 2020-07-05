За онлайн-торгівлю алкоголем у Таїланді садитимуть до в'язниці

ukru
Ексклюзив
08:24 • 46307 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 98373 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103646 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165415 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137444 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146503 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147856 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129255 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183231 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126279 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143408 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 124172 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110399 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110612 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88026 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 46333 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 98415 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103660 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88026 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104625 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105223 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122954 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139485 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137523 перегляди
Актуальне
За онлайн-торгівлю алкоголем у Таїланді садитимуть до в'язниці

За онлайн-торгівлю алкоголем у Таїланді садитимуть до в'язниці

Київ • УНН

 • 12277 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Уряд Таїланду анонсував введення заборони на онлайн-продаж алкоголю, передає УНН із посиланням на thejakartapost.

Мета ініціативи - боротьба з купівлею алкогольних напоїв неповнолітніми. Сьогодні у Таїланді дозволено купувати алкоголь людям, які досягли віку 20 років.

У стаціонарних точках реалізації спиртних напоїв неповнолітні не можуть придбати спиртні напої, так як для цього потрібно показати продавцеві паспорт.

У той же час, через інтернет йде масовий збут алкогольних напоїв без вікових обмежень і попередніх запитів необхідних документів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соціологи розповіли, яка українська горілка нарощує популярність.

"З моменту появи COVID-19 у нашій країні онлайн-продажі алкогольних напоїв збільшилися, і відстежити вік або місце розташування покупця неможливо", - коментують у міністерстві охорони здоров'я.

Заборона набуде чинності зовсім скоро. Недотримання нововведень загрожує штрафом у розмірі 320 доларів, а також тюремним ув'язненням терміном до 6 місяців.

Як повідомлялося в УНН, у Литві скасували заборону на розпиття алкогольних коктейлів на пляжах.

Нагадаємо, за чотири місяці українці витратили на алкогольні напої понад 13 млрд грн. При цьому, наші споживачі надають перевагу алкоголю саме вітчизняного виробництва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32