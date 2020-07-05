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За онлайн-торговлю алкоголем в Таиланде будут сажать в тюрьму

За онлайн-торговлю алкоголем в Таиланде будут сажать в тюрьму

Киев  •  УНН

 • 12271 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Правительство Таиланда анонсировало введение запрета на онлайн-продажу алкоголя, передает УНН со ссылкой на thejakartapost.

Цель инициативы - борьба с покупкой алкогольных напитков несовершеннолетними. Сегодня в Таиланде разрешено покупать алкоголь людям, которые достигли возраста 20 лет.

В стационарных точках реализации спиртных напитков несовершеннолетние не могут приобрести спиртные напитки, так как для этого нужно показать продавцу паспорт.

В то же время, через интернет идет массовый сбыт алкогольных напитков без возрастных ограничений и предварительных запросов необходимых документов.

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"С момента появления COVID-19 в нашей стране онлайн-продажи алкогольных напитков увеличились, и отследить возраст или место расположения покупателя невозможно", - комментируют в министерстве здравоохранения.

Запрет вступит в силу совсем скоро. Несоблюдение нововведений грозит штрафом в размере 320 долларов, а также тюремным заключением сроком до 6 месяцев.

Как сообщалось в УНН, в Литве отменили запрет на распитие алкогольных коктейлей на пляжах.

Напомним, за четыре месяца украинцы потратили на алкогольные напитки более 13 млрд грн. При этом, наши потребители предпочитают алкоголь именно отечественного производства.

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